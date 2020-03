Edmond de Rothschild réaffirme ses ambitions en immobilier et adopte une marque unique

(AOF) - Les trois sociétés européennes de gestion d'actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM). Ces sociétés, qui opèrent désormais sous le nom de Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM), forment un réseau européen de 9 bureaux et 120 collaborateurs. « Elles gèrent 10,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et recèlent un important potentiel de croissance », explique REIM.

Les équipes couvrent l'ensemble des expertises : l'investissement, la gestion des fonds et la gestion des biens immobiliers. Elles sont actives dans les secteurs des bureaux, de l'industriel, de la logistique et du résidentiel, avec un engagement fort pour l'investissement responsable et d'impact.

Pierre Jacquot a été nommé directeur général de Edmond de Rothschild REIM et Arnaud Andrieu directeur général adjoint tandis que Rodney Bysh devient responsable du développement commercial.

Des nominations d'autres responsables ont été effectuées afin de renforcer la proximité avec le marché local ainsi que les capacités d'investissement des équipes, tout en assurant un bon maillage au niveau européen.