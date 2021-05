Edmond de Rothschild obtient le label ISR pour deux nouveaux fonds

(AOF) - Deux fonds de la gamme d'Edmond de Rothschild Asset Management, totalisant plus de 700 millions d'euros d'encours sous gestion à fin avril 2021, viennent d'être labellisés ISR. Il s'agit d'Edmond de Rothschild Fund China, fonds actions qui investit principalement dans des sociétés dont l'activité est majoritairement liée à la Chine et cotées à Shanghaï, Shenzhen, Hong Kong et aux États-Unis.

Le second est Edmond de Rothschild SICAV Equity Euro SOLVE, fonds diversifié qui investit en actions européennes et dont l'objectif est de participer partiellement à l'évolution des marchés, tout en mettant en place une couverture permanente, totale ou partielle, contre le risque actions, gérée de façon discrétionnaire.

Ces fonds viennent s'ajouter à la liste des 10 fonds d'Edmond de Rothschild Asset Management déjà labellisés et qui concernent toutes les classes d'actifs.