Edmond de Rothschild maintient son allocation d'actifs

(AOF) - Le caractère inédit de cette crise a provoqué un tel effet de surprise qu'il y a eu comme un sentiment d'improvisation et un retard des instances de décision dans l'annonce de mesures sanitaires et de politiques économiques, observe Benjamin Melman, Global CIO Asset Management chez Edmond de Rothschild. Mais force est de constater que la mesure de la crise a été prise et que nous assistons à un rattrapage rapide des différentes autorités pour apporter une réponse efficace, souligne le professionnel. Tout change très vite en ce moment et tout peut se produire, complète-t-il.

"C'est la dynamique de l'épidémie et la convergence des politiques sanitaires qui attirent toute notre attention et qui éclaireront nos prochaines décisions d'allocation d'actifs. En attendant, nous maintenons notre allocation d'actifs, équilibrée en actions et sous-pondérée en crédit", conclut Benjamin Melman.