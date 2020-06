Edmond de Rothschild : les marchés entre incertitude et optimisme

(AOF) - La semaine dernière, les marchés ont évolué entre complaisance et optimisme, avec néanmoins en toile de fond la mise en œuvre du programme d'achats de la Fed qui détermine un plancher de valorisation aux actifs, rappelle Edmond de Rothschild dans son son flash Marchés. Dans ce contexte, le gérant a remonté son score global sur les actions après la correction de la semaine précédente, pour adopter un positionnement neutre, et également décidé de faire converger les scores des obligations High Yield et Investment Grade à neutre.