Edmond de Rothschild : Hervé Ordioni nommé CEO de la Banque Privée Internationale

(AOF) - Le groupe Edmond de Rothschild annonce la nomination d’Hervé Ordioni en qualité de CEO de la Banque Privée Internationale et membre du Comité exécutif groupe. Par ailleurs, Yves Stein, CEO de Edmond de Rothschild Europe à Luxembourg et de ses succursales, et Renzo Evangelista, CEO de Edmond de Rothschild France, responsable de la Banque privée France, des lignes de métier Corporate Finance et Courtage en Assurance, rejoignent le Comité exécutif groupe à partir du 1er juillet.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Hervé Ordioni supervisera les activités de banque privée suisse, monégasque, dubaïote, israélienne et anglaise ainsi que les activités de Wealth Solutions, Wealth Planning et GFI. Il aura pour mandat d'accélérer la dynamique commerciale en continuant à développer une offre de produits et de solutions toujours plus innovants et au plus proches des besoins des clients.

Hervé Ordioni, qui sera basé à Genève, deviendra également Président du Conseil d'administration de Monaco. Il a rejoint le groupe en 1996 et depuis 2013 il est CEO et membre du Conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Monaco.

Compte tenu de ces évolutions, Michel Longhini, Responsable Banque Privée Groupe, a décidé de quitter la banque.