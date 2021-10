Edmond de Rothschild et le Groupe Hottinger unissent leurs forces

(AOF) - Edmond de Rothschild et le Groupe Hottinger, un multi family office basé à Londres, ont annoncé un accord pour la mise en place d'une structure commune visant à créer plus de valeur pour leurs clients privés, avec l'objectif commun d'améliorer et de renforcer leurs moyens au Royaume-Uni. L’opération, soumise à l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA), verra le Groupe Edmond de Rothschild devenir actionnaire à hauteur de 42,5 % de la nouvelle structure élargie tandis que son activité de gestion privée basée à Londres sera confiée au Groupe Hottinger.

Le Groupe Hottinger continuera à être dirigé par l'équipe de management en place.

Edmond de Rothschild poursuivra ses activités de gestion d'actifs au Royaume-Uni parmi lesquelles ses expertises reconnues en matière de dette d'infrastructure et en immobilier.

Le Groupe Hottinger continuera à se concentrer sur ses offres principales de gestion d'investissement sur mesure, de services de merchant banking et de prestation complète et indépendante en terme de services de family offices pour des clients internationaux sophistiqués.

François Pauly, CEO du Groupe Edmond de Rothschild, a déclaré : " Ce partenariat, avec un family office de renom proche de notre ADN, démontre notre volonté d'améliorer en permanence notre offre et nos services afin de mieux répondre aux besoins de nos clients au Royaume-Uni. Il renforcera notre capacité à servir notre clientèle internationale qui continue de considérer Londres comme un hub financier majeur après le Brexit. "