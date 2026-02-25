Edmond de Rothschild déclare qu'elle "surveillera la situation" après la publication des dossiers Epstein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte générale avec la déclaration de l'entreprise et des éléments de contexte)

La banque privée suisse Edmond de Rothschild a déclaré mercredi que son conseil d'administration allait "suivre la situation" après que des dossiers du ministère américain de la Justice ont montré que la directrice générale Ariane de Rothschild a maintenu des contacts pendant des années avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein, alors qu'elle cherchait à rassurer les clients et le personnel sur la solidité financière de l'entreprise.

"Le conseil d'administration, qui représente la direction générale de la banque et qui est présidé par Yves Perrier, s'est organisé pour suivre la situation de manière indépendante, en complément des travaux et analyses effectués par la direction", a déclaré la banque dans un communiqué.

Depuis la publication des documents par le DOJ, le conseil d'administration de la banque a pris les "mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses clients, de ses employés et de ses actionnaires", a ajouté la société.

Ariane de Rothschild a écrit cette semaine aux clients de la banque et aux employés pour les rassurer sur la solidité du groupe, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Ariane de Rothschild, membre de l'une des dynasties bancaires les plus célèbres d'Europe après son mariage avec Benjamin de Rothschild en 1999, est depuis 2023 la directrice générale de la banque basée à Genève, qui supervise 184 milliards de francs suisses (238 milliards de dollars) d'actifs. Les dossiers du ministère américain de la Justice publiés le mois dernier ont montré qu'Ariane de Rothschild a entretenu une correspondance personnelle de plusieurs années avec M. Epstein avant son arrestation en 2019.

Après la publication des dossiers, un porte-parole de la banque a déclaré à Reuters qu'Epstein était une connaissance d'affaires d'Ariane de Rothschild de 2013 à 2019.

Ariane de Rothschild n'avait aucune connaissance de la conduite d'Epstein et "condamne sans équivoque son comportement et les crimes qu'il a commis", a déclaré le porte-parole dans une déclaration envoyée par courriel au début du mois, sans répondre à plusieurs demandes de commentaires sur des échanges spécifiques entre les deux.

La banque a également indiqué dans son communiqué de mercredi qu'elle avait enregistré plus de 5 milliards de francs suisses d'entrées nettes en 2026, les entrées "restant particulièrement fortes" depuis janvier. Elle se prépare à annoncer prochainement les résultats financiers de 2025, a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,7728 franc suisse)