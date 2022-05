Edmond de Rothschild Asset Management reste défensif

(AOF) - Les marchés des actions et des obligations sont soumis à une forte pression liée à une remontée des taux réels, une inflation toujours élevée et une dégradation des perspectives économiques, commente Benjamin Melman, CIO Edmond de Rothschild Asset Management dans la stratégie mensuelle de la société de gestion. Aussi impressionnant que soit ce repli, l'expert ne voit pas encore les signes avant-coureurs incitant à profiter des nombreuses opportunités qui apparaissent et préfère à ce titre rester défensif.