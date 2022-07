Edmond de Rothschild Asset Management recrute 2 nouveaux gérants

Guillaume Laconi, 43 ans, rejoint l'équipe Actions en tant que Gérant/Analyste de portefeuille à compter du 4 juillet 2022. Il est Co-Gérant du fonds Edmond de Rothschild SICAV Tricolore Rendement, fonds d'engagement soutenant les entreprises françaises depuis plus de 20 ans, aux côtés d'Ariane Hayate. Basé à Paris, il reporte à Caroline Gauthier et Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsables de la Gestion Actions. Avant de rejoindre Edmond de Rothschild Asset Management, il a travaillé pendant 10 ans chez CA Indosuez Gestion, dernièrement au poste de Responsable de la gestion actions Europe & Impact.

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé le recrutement de nouveaux gérants expérimentés couvrant un domaine d’expertise clé. Alexis Bossard, 36 ans, rejoint l'équipe Actions en tant que Gérant/Analyste de portefeuille à compter du 1er juillet 2022. Il est Co-Gérant du fonds Edmond de Rothschild SICAV Green New Deal, un fonds actions internationales axé sur la thématique du changement climatique, aux côtés de Kevin Net. Basé à Paris, il reporte à Caroline Gauthier et Jacques-Aurélien Marcireau, Co-Responsables de la Gestion Actions.

