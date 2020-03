Edmond de Rothschild Asset Management allège un peu ses expositions sur le crédit

(AOF) - "Nous sommes encore dans un contexte incertain et la correction des actifs risqués de la semaine dernière en prend acte, sans offrir non plus de véritables opportunités pour acheter sur repli", note Benjamin Melman, Directeur des Gestions Edmond de Rothschild Asset Management. L'engagement en matière de politiques monétaires et fiscales pour faire face à ce choc de demande, d'offre et de confiance reste encore à déterminer.

" On peut être en revanche impressionné par la proactivité des autorités et du secteur privé quant aux mesures sanitaires pour ne pas laisser l'épidémie se répandre (fermeture des écoles au Japon, annulations de salons et autres rassemblements), ce qui signifie qu'il ne faudra pas sous-estimer le coût sur l'activité de cette crise ", ajoute l'expert.

Au final, il estime qu'après une correction comme celle de la semaine dernière, les marchés d'actions intègrent beaucoup mieux les risques.

" Par conséquent, nous conservons nos expositions. En revanche, nous allégeons un peu nos expositions sur le crédit, qui a relativement moins souffert et serait plus sensible à une dégradation même ponctuelle de l'environnement économique ", conclut Benjamin Melman.