Edmond de Rothschild : Ariane de Rothschild Directrice générale et Yves Perrier, président

(AOF) - A l’occasion de la présentation de ses résultats 2022, Edmond de Rothschild a annoncé qu’Ariane de Rothschild devenait directrice générale (CEO). Après 7 ans passés au service du groupe, François Pauly a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en tant qu’administrateur indépendant en Suisse et à l’étranger et quitte ses fonctions. Ariane de Rothschild sera assistée par Cynthia Tobiano qui devient Deputy CEO d’Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Elle était précédemment directrice financière.

Le reste du comité exécutif demeure inchangé.

Yves Perrier, qui était auparavant président d'Amundi, deviendra Président du Conseil d'administration à l'issue de la prochaine Assemblée générale.

Par ailleurs, l'an dernier, la collecte nette a atteint 5,8 milliards de francs suisses en banque privée et en gestion d'actifs. Les encours sous gestion ont cependant reculé de 9% à 158 milliards de francs suisses, en raison principalement de l'évolution défavorable des marchés financiers et de l'appréciation du franc suisse.

Le résultat net est ressorti à 55 millions de francs suisses, en retrait de 14 % hors éléments exceptionnels.

Le résultat brut d'exploitation a chuté de 11% à 172 millions de francs suisses. Il est en hausse de 1% hors éléments non récurrents. " La pression sur les revenus corrélés à l'évolution des marchés financiers a été compensée par la dynamique commerciale, par l'effet positif de la hausse des taux sur les revenus de crédit et de trésorerie et enfin par la maîtrise des charges d'exploitation ", a expliqué la société.

La structure financière du groupe est solide avec un ratio de solvabilité de 22 %.