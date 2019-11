Edmond de Rothschild anticipe un fléchissement de la croissance des prix immobiliers en France

Jean-Christophe Delfim, économiste zone euro, recherche marchés immobiliers, note aussi que le taux de logements vacants tend à avoir une influence plus marquée depuis quelques années.

Les résultats de l'étude indiquent dans l'ensemble une large contribution des conditions de crédit (volumes de crédit et taux d'intérêt hypothécaires) à la hausse des prix, ainsi qu'un soutien régulier, mais d'une moindre ampleur de la croissance économique et de l'inflation.

(AOF) - La croissance des prix de l'immobilier résidentiel devrait fléchir en France, selon l'équipe de recherche économique d'Edmond de Rothschild. La hausse devrait conserver un rythme proche de celui observé en 2017 et 2018, avec une progression de 3.1% en glissement annuel moyen en 2019. En revanche, l'augmentation des prix se ferait plus modérée en 2020 à 2.86% en moyenne.

