Edmond de Rothschild annonce le décès de Benjamin de Rothschild

" Entrepreneur visionnaire, passionné de finance, de voile et d'automobile, amoureux du vin, Benjamin de Rothschild était aussi un philanthrope engagé, notamment en développant l'Innovation au sein de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild " a rappelé le groupe Edmond de Rothschild.

(AOF) - Le groupe Edmond de Rothschild a annonce le décès de Benjamin de Rothschild à la suite d'une crise cardiaque intervenue à son domicile de Pregny (Suisse), dans l'après-midi du 15 janvier 2021. Né le 30 juillet 1963, Benjamin de Rothschild était le fils d'Edmond et de Nadine de Rothschild. A la tête du groupe créé par son père depuis 1997, il l'a développé pendant toutes ces années.

