Edmond de Rothschild AM reste négatif sur les actions

(AOF) - Considérant l’impact négatif de cette crise ukrainienne sur la croissance mondiale en particulier européenne, Edmond de Rothschild AM maintient sa sous-exposition aux actions. « Si la semaine a été rythmée par des sessions de négociations entre Moscou et Kiev, aucun accord de cessez-le-feu n’a pu être trouvé malgré l’annonce par le président ukrainien de renoncer à entrer dans l’Otan », observe le gestionnaire d’actifs.

Ce dernier rappelle également que les combats se sont intensifiés et qu'un quatrième paquet de sanctions a été adopté lundi par l'Union européenne interdisant les exportations de produits de luxe européens, les importations d'acier et de fer russes et les investissements dans l'énergie en Russie (et non les importations).