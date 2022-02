Edmond de Rothschild AM a lancé un nouveau fonds d’obligations hybrides d’entreprises

Il vise à surperformer l'indice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained, sur 3 ans, en investissant majoritairement dans des dettes subordonnées de sociétés non financières.

Dans un contexte de rendement faible et de duration élevée pour les obligations d'entreprises de la catégorie Investment Grade, Edmond de Rothschild Sicav Corporate Hybrid Bonds cherche à profiter d'une classe d'actifs en forte croissance, en bénéficiant des performances ajustées du risque liées au profil essentiellement Investment Grade des émetteurs de l'univers.

(AOF) - Edmond de Rothschild Sicav Corporate Hybrid Bonds a atteint 100 millions d’euros d’actifs sous gestion au 4 février 2022. Ce nouveau fonds de conviction géré activement par Alexander Eventon et conseillé par Marc Lacraz, investit majoritairement dans la dette hybride d’entreprises non financières de toutes zones géographiques.

