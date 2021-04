Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EdiliziAcrobatica : bondit de 6%, un analyste en soutien Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - EdiliziAcrobatica bondit de plus de 6% à Paris, porté par une analyse favorable de Invest Securities. Après une analyse détaillée des résultats 2020, le broker estime que la performance du 2ème semestre 2020 apparaît bien meilleure en données ajustées que publiées et montre le retour à une marge d'EBITDA ajusté à 2 chiffres avec 1 an d'avance. ' Le seul bémol de cette publication réside dans l'allongement des délais de paiement, mais EDAC a apporté une solution avec la mise en place d'un financement s'apparentant à de l'affacturage déconsolidant avec Intesa ' indique Invest Securities. ' Le groupe peut donc continuer de surfer sur sa dynamique de forte croissance rentable '. Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 10E (contre 8E) après le décalage d'un an de notre DCF

Valeurs associées EDILIZIACROB MIL +5.48% EDILIZIACROB Euronext Paris +6.21%