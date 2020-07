(AOF) - Le résultat net part du groupe d'EDF s'élève à - 701 millions d'euros à fin juin 2020, essentiellement du fait d'éléments non récurrents, contre 2,5 milliards, un an auparavant. L'Ebitda a reculé de 1,6% en organique à 8,196 milliards et le résultat net courant de 9,6% à 1,267 milliards. Malgré une production nucléaire en recul en France, l'Ebitda bénéficie de meilleures conditions de prix au Royaume-Uni et en France ainsi que de meilleures conditions hydrologiques. Il est affecté par la crise sanitaire à hauteur de 1,01 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires a baissé de 4,9%, en données publiées et en comparable, à 34,71 milliards d'euros.

La production nucléaire en France s'établit à 174,0 TWh, en baisse de 29,7 TWh par rapport au premier semestre 2019 (dont environ 13 TWh en lien avec la crise sanitaire).

Le cash-flow groupe s'établit à - 1,889 milliard d'euros à fin juin 2020 (contre + 1,047 milliard d'euros à fin juin 2019) en raison principalement de la dégradation du besoin en fonds de roulement de - 1,364 milliard d'euros. Celle-ci s'explique notamment par la dégradation du besoin en fonds de roulement lié à la Contribution au service public de l'électricité en raison d'une production renouvelable significative en France dans un contexte de prix bas au premier semestre 2020 (- 715 millions d'euros).

Pour compenser les impacts de la crise sanitaire sur la situation financière du Groupe, un plan d'économies et un plan de cessions sont mis en oeuvre. Ils visent un nouvel effort de baisse des coûts, avec une cible de 500 millions d'euros de réduction des charges opérationnelles entre 2019 et 2022, ainsi qu'une stabilisation des investissements nets à environ 15,0 milliards en moyenne par an sur la période 2020 - 2022.

EDF vise un Ebitda 2020 entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros

En outre, de nouvelles cessions d'actifs seront engagées, avec un objectif d'environ 3 milliards d'euros sur 2020 à 2022.

Ce plan d'action vise à permettre la poursuite du déploiement de la stratégie CAP 2030 tout en assurant la solidité du bilan du Groupe avec un ratio d'endettement financier rapporté à l'Ebitda maintenu à environ 3 chaque année sur la période 2020-22.

L'électricien ne distribuera pas d'acompte sur dividende en 2020. Il maintient son objectif de taux de distribution du résultat net courant entre 45 - 50 % pour les années 2020 à 2022, l'État s'étant engagé à opter pour un paiement en actions du dividende relatif aux exercices 2020 et 2021.

