EDF veut compenser l'érosion de ses parts de marché en France

PARIS, 23 septembre (Reuters) - L'érosion des parts de marché d'EDF EDF.PA auprès des particuliers en France conduit le groupe à viser une croissance de son panier moyen par client au cours des prochaines années à travers une offre élargie, a indiqué mercredi Marc Benayoun, directeur exécutif de l'électricien public en charge de pôle clients, services et territoires. Tous les consommateurs français ont la possibilité de choisir leur fournisseur d'électricité depuis le 1er juillet 2007, ce qui a permis aux concurrents d'EDF - tels qu'Engie ENGIE.PA , Total Direct Energie TOTF.PA ou Eni ENI.MI - de prendre à l'opérateur historique des parts de marchés aussi bien sur le segment des clients particuliers que sur celui des entreprises. "Nous allons continuer à perdre des clients, nous ne pouvons pas aller contre cette réalité. Nous sommes un ancien monopole, il y a des nouveaux entrants et les barrières à l'entrée dans ce marché sont faibles (...); il est tout à fait logique que de nouveaux entrants captent une partie de notre portefeuille aux (tarifs réglementés)", a déclaré Marc Benayoun lors d'une conférence de presse. "En revanche, parce que nous visons un territoire commercial beaucoup plus large (...), le nombre de contrats que nous gérons dans le marché des particuliers va augmenter", a-t-il toutefois ajouté. EDF espère donc que le nombre de ces contrats repartira à la hausse après 2021, année pour laquelle le groupe s'attend à point bas supérieur à 25 millions. Il cible notamment, à l'horizon de 2023, une croissance des offres de marché en électricité (trois millions de contrats visés auprès des particuliers en 2023 contre près d'un million aujourd'hui), de ses parts de marché dans la fourniture de gaz, et un doublement du nombre de ses contrats de services. Ces derniers incluent des offres de rénovation énergétique, de travaux de proximité, d'autoconsommation, de pompes à chaleur ou encore de mobilité électrique. EDF vise ainsi, sur le marché des particuliers, un niveau supérieur à 1,5 contrat de gaz et ou de services par client en électricité en 2023, contre 1,1 en 2018 et 1,3 en 2019. "C'est une transformation très importante car un client sur deux (...) achètera au moins deux services à EDF", a souligné Marc Benayoun. "Nous avons probablement, à part Engie, la gamme la plus complète (...). Des entreprises qui sont capables d'apporter des offres sur l'électricité, le gaz, les services, la rénovation ou le conseil, il n'y en a pas d'autres." Selon les dernières données fournies par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), près de 13 ans après l'ouverture à la concurrence du marché des particuliers en France, les fournisseurs alternatifs détenaient fin mars 26,5% du marché des clients résidentiels et 26% des non-résidentiels (en nombre de sites). (Benjamin Mallet, édité par Marc Angrand)

