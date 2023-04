Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: vers une nouvelle directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - EDF fait part de l'arrivée de Caroline Chanavas, le 17 avril, en tant que directrice déléguée des ressources humaines, en vue de prendre, dans les prochains mois, la succession de Christophe Carval à l'occasion de son départ en inactivité.



Depuis 2017, elle est directrice des ressources humaines de Naval Group, qu'elle avait rejoint en 2013 comme directrice des achats à la direction des services en charge de la maintenance et de la modernisation des systèmes navals des marines.



Directeur exécutif groupe en charge de la direction des ressources humaines groupe depuis juillet 2017, Christophe Carval a été précédemment directeur transformation, puis directeur ressources humaines, santé sécurité et de la transformation d'Enedis.





