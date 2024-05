Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: vers une hausse des recrutements en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - En 2024, le groupe EDF prévoit d'augmenter ses recrutements pour répondre à ses besoins en compétences industrielles, techniques et numériques.



En France, environ 20 000 nouvelles recrues rejoindront l'entreprise, dont 10 000 en CDI, 4 500 en alternance et 5 000 en stage.



Les recrutements en CDI couvriront divers domaines, notamment le nucléaire, les énergies renouvelables, les services énergétiques et les réseaux.



EDF met l'accent sur l'insertion professionnelle des jeunes, avec près de 10.000 stagiaires et alternants prévus. Les alternants et stagiaires seront priorisés pour les futurs recrutements en CDI.







