Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : vers un ajustement des objectifs annuels Cercle Finance • 23/03/2020 à 09:35









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, EDF affirme 'disposer en particulier des moyens opérationnels et financiers d'assurer la production d'électricité nécessaire en France dans tous les scénarios actuellement envisagés. Son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse. L'objectif d'EBITDA fixé pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette, mais est susceptible d'être revu. Il ajoute qu'en 2021, le réaménagement en cours du planning des arrêts pourrait avoir un effet défavorable sur la production, et la forte baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, avoir un impact significatif en fin d'année sur le ratio d'endettement.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -5.48%