EDF: vers le comblement du 'gap' des 10,145E

(CercleFinance.com) - EDF, l'état vient d'annoncer une 'AK' (qu'il va souscrire intégralement) hauteur de 3,1MdsE mais l'on pourrait se diriger vers une prise de contrôle totale par l'état, une renationalisation.

Techniquement, EDF se dirige vers le comblement du 'gap' des 10,145E du 13 janvier puis un test du 'pic' annuel des 10,5E du 3 janvier mais le 'prix médian' sur 5 ans situe un peu au-delà de 11E.





Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.47%