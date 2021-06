Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : une nouvelle centrale solaire en Israël Cercle Finance • 08/06/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables annonce la mise en service de la centrale solaire de Timna dans la vallée de l'Arava en Israël. Elle est d'une capacité installée de 60 MW et l'une des plus puissantes du pays. Cette centrale contribue à l'objectif du gouvernement israélien d'augmenter la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique à 30 % d'ici 2030. ' Ses 154 000 panneaux photovoltaïques utilisent à grande échelle, pour la première fois en Israël, une technologie performante bifaciale qui optimise la production énergétique ' indique le groupe. EDF Renouvelables exploite 20 centrales solaires à travers le pays, d'une puissance agrégée de près de 390 MWc et y construit 14 projets dont des centrales solaires flottantes innovantes.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.03%