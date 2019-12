Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : une cooptation au conseil d'administration Cercle Finance • 18/12/2019 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce que son Conseil d'administration a coopté Véronique Bédague-Hamilius, Directrice générale déléguée du groupe Nexity, et Présidente-directrice générale de Nexity lmmobilier d'Entreprise, en tant qu'administratrice de la société. Elle doit ainsi remplacer Anne Rigail, Directrice générale d'Air France, qui a présenté sa démission. 'Mme Bédague-Hamilius est nommée pour la durée du mandat restant à courir de Mme Rigail, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'EDF appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022', indique le groupe.

