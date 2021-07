Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : un projet solaire entre en service à San Diego Cercle Finance • 14/07/2021 à 10:21









(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables a annoncé mercredi que PowerFlex, sa filiale américaine spécialisée dans les technologies de recharge, avait mis en service un projet solaire à San Diego (Californie) pour le compte du câblo-opérateur Cox Communications. Le projet comprend une installation photovoltaïque sur toiture, ainsi qu'un système de stockage de l'énergie intégré au sein même du bâtiment. Cette infrastructure doit générer près de 20% de l'énergie consommée par le siège social de Cox, qui a prévu d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2034. Auparavant, EDF Renouvelables avait déjà annoncé le démarrage, aux côtés de Goldman Sachs, du projet solaire de Toms River qui, avec une capacité affichée de 28,9 mégawatts (MW), est appelé à devenir le site solaire le plus important de l'Etat du New Jersey.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.71%