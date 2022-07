Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: un comité ad hoc constitué pour l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - Après l'annonce par l'Etat français de son projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses actions et océanes, qui serait suivie d'une procédure de retrait obligatoire, EDF indique avoir constitué ce jour un comité ad hoc au sein de son conseil d'administration.



Composé de Bruno Cremel en qualité de président, Colette Lewiner, Philippe Petitcolin et Christian Taxil, ce comité sera chargé de proposer au conseil la désignation d'un expert indépendant, de suivre les travaux de ce dernier et d'émettre une recommandation.



Le conseil d'administration émettra un avis motivé sur le projet d'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc, des documents qui figureront dans le projet de note en réponse d'EDF.





Valeurs associées EDF Euronext Paris +14.91%