Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: suspension de la cotation des titres information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - EDF a demandé la suspension de la cotation de ses titres de capital jusqu'à nouvel ordre.



Cette suspension fait suite aux annonces de Madame la Première ministre, et après échanges avec l'Autorité des marchés financiers.



Aucune autre communication ne sera faite par la Société à ce sujet jusqu'à la publication par l'Etat d'un communiqué.





Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%