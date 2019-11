EDF suspend par précaution la production de trois réacteurs nucléaires après le séisme

(AOF) - Suite au séisme enregistré le 11 novembre 2019, EDF poursuit l'exploitation des centrales nucléaires de Bugey, Saint-Alban et Tricastin. A la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les premiers contrôles n'ont pas mis en évidence de dégât apparent. Des vibrations ont cependant été enregistrées, ce qui nécessite de procéder à des contrôles complémentaires et préventifs. Afin de les réaliser et dans l'esprit du principe de précaution, EDF a décidé de suspendre momentanément la production des réacteurs n°2, 3 et 4 de la centrale de Cruas-Meysse.