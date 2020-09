Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : succès de son émission d'OCEANEs Vertes de 2,4 MdsE Cercle Finance • 08/09/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son émission inaugurale majeure d'obligations vertes à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) à échéance 2024 pour un montant nominal d'environ 2,4 milliards d'euros. Cette opération majeure marque une étape clé dans la stratégie Cap 2030 d'EDF. EDF s'est fixé en 2015 l'objectif de doubler sa capacité nette installée de production d'énergies renouvelables pour la porter à plus de 50GW en 2030. ' Depuis 2013, la Société a émis l'équivalent de 4,5 milliards d'euros de Green Bonds, en cinq tranches, pour accompagner son développement dans les énergies renouvelables, et a consacré ces dernières années environ 2,5 milliards d'euros par an aux investissements dans ce domaine ' indique le groupe. Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF, a déclaré : ' Avec cette opération, EDF démontre son engagement en faveur de la décarbonation totale de sa production d'énergie et se place à l'avant-garde de la transition énergétique. Le succès de ce placement démontre le soutien des investisseurs à notre stratégie Cap 2030 '.

Valeurs associées EDF Euronext Paris -7.97%