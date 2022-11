Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: succès d'une émission obligataire hybride information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:44









(CercleFinance.com) - EDF a lancé avec succès une émission d'obligations hybrides libellées en euros pour un montant de 1 milliard d'euros avec un coupon de 7,5 % et une option de remboursement à 6 ans au gré de la Société.



Par conséquent, après le succès de l'émission de ces Nouveaux Titres, la Société annonce son intention d'exercer son option de rembourser en totalité le 29 janvier 2023 les Obligations Hybrides USD, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.





