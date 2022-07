Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: stabilisation après l'envolée de la veille information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 10:46









(CercleFinance.com) - EDF se stabilise au lendemain d'une envolée de 14,5%, consécutive à l'annonce par Elisabeth Borne du projet de renationalisation de l'électricien lors de son discours de politique générale, annonce conduisant Oddo BHF à relever son objectif de cours de 8,80 à 9,25 euros.



'En termes de timing nous estimons que l'annonce est cohérente pour une mise en oeuvre rapide au cours de l'été', juge l'analyste, pour qui elle était nécessaire pour rassurer les investisseurs avant des semestriels 'attendus particulièrement négatifs'.



Prenant acte de ce projet, le conseil d'administration d'EDF affirme qu'il 'apportera tout son concours pour le réaliser' et lance le processus de recherche d'un nouveau PDG, pour succéder à Jean-Bernard Lévy dont le mandat prendra fin au plus tard en mars 2023.





