EDF soutenu par la spéculation

EDF SA détiendrait elle-même un deuxième ensemble incluant la commercialisation, les services, les énergies renouvelables, la distribution (Enedis) et les activités à l'international, dont le capital pourrait être ouvert à hauteur de 30%, ce qui réduirait le coût final du projet pour l'Etat, précise l'agence de presse.

Paris négocie actuellement le projet de réorganisation d'EDF avec la Commission européenne. Ce plan, baptisé Hercule, prévoit la création d'une société-mère EDF SA incluant le parc nucléaire, l'ingénierie et les fonctions transversales, qui serait donc intégralement renationalisée.

(AOF) - EDF bondit de 6,86% à 12 euros, les investisseurs spéculant sur un rachat des minoritaires par l'Etat dans le cadre du vaste projet de réorganisation de l'électricien public. L'Etat, qui détient 83,7% du capital d'EDF, chiffre à environ 10 milliards d'euros le rachat des parts détenues par les actionnaires minoritaires, a révélé Reuters citant deux sources syndicales. Un montant de 10 milliards pour près de 16% d'EDF serait sensiblement plus élevé que la valeur de cette participation selon le capitalisation boursière actuelle du groupe, qui représenterait quelque 6 milliards, souligne Reuters.

