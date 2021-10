Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : souscrit pour 50 ME au Fonds France Nucléaire information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - EDF annonce sa souscription (via sa filiale EDEV), dans le fonds d'investissement 'Fonds France Nucléaire', à parts égales avec l'Etat, pour un montant de 50 millions d'euros chacun, et avec pour cible un investissement total de 200 millions d'euros à horizon 2023. Ce fonds a pour objectif de réaliser des investissements destinés à accompagner la croissance des PME et des ETI de la filière nucléaire. Il s'inscrit dans le cadre du plan ' France Relance ', dans lequel l'Etat consacre 470 millions d'euros à la filière nucléaire sur différents volets liés aussi bien à la modernisation de l'outil industriel et au renforcement des compétences qu'à la recherche et développement.

