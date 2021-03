Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : signe une convention avec Pôle emploi Cercle Finance • 24/03/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Le groupe EDF et Pôle emploi ont signé une convention de partenariat renforçant leur collaboration dans le cadre du plan gouvernemental '1 jeune, 1 solution'. Dans ce cadre, le groupe EDF recrutera 15000 nouveaux salariés, alternants et stagiaires en 2021. Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, en particulier pour les jeunes, les deux acteurs s'engagent pour répondre aux besoins de compétences du Groupe et agir ensemble pour l'alternance et en faveur de l'inclusion des publics éloignés de l'emploi.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.94%