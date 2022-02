EDF signe un accord pour l’acquisition d’une partie de l’activité nucléaire de GE Steam Power

(AOF) - EDF et GE ont signé un accord d'exclusivité concernant le projet d'acquisition par EDF des activités nucléaires de GE Steam Power portant sur l'îlot conventionnel. L'opération potentielle apporterait à EDF l'expertise de GE Steam Power dans les technologies et services liés aux turbines à vapeur pour centrales nucléaires afin de renforcer ses positions dans l'industrie nucléaire. Elle permettrait de créer une entité, au sein du groupe EDF, leader mondial des équipements et services relatifs à l'îlot conventionnel des centrales nucléaires.

Aujourd'hui, les turbines à vapeur de GE Steam Power sont installées dans la moitié des centrales nucléaires au monde et dans toutes celles d'EDF en France.

L'opération envisagée porterait sur les équipements d'îlots conventionnels de GE Steam Power pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle - les plus puissantes au monde - ainsi que sur la maintenance et les mises à niveau des centrales nucléaires existantes. Les turbines à vapeur de GE Steam Power pourront notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 (European Pressurized Reactor) ainsi que les SMR (Small Modular Reactor).

GE conserverait Steam Power et ses activités de services de pointe et continuerait à les proposer pour les îlots conventionnels de centrales nucléaires du continent américain, soit une base installée de plus de 100GW. GE conserve aussi GE Hitachi Nuclear Energy, un fournisseur de premier plan dans le domaine du cycle de vie des réacteurs, qui déploiera le premier SMR commercial, connecté au réseau, au Canada. GE reste engagé dans le secteur de l'énergie nucléaire et continue d'investir dans la technologie de nouvelle génération qui jouera un rôle important dans la transition énergétique.

Les activités nucléaires et les équipes concernées par l'opération potentielle sont situées dans une quinzaine de pays, dont près de 70 % en France, notamment sur des sites industriels comme Belfort et La Courneuve.

Le président-directeur général d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a déclaré " Avec l'urgence climatique, la place de l'énergie nucléaire est réaffirmée. Par sa maitrise de cette technologie, EDF est fière de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone. Ce projet d'acquisition des activités nucléaires de GE Steam Power - dont les turbines Arabelle - va permettre à EDF de renforcer davantage sa maitrise des technologies et compétences clés pour le parc en exploitation et pour les projets de nouveaux réacteurs nucléaires en France et au-delà. "

Les conditions financières de la transaction envisagée n'ont pas été précisées. A l'issue du processus d'information-consultation des institutions représentatives du personnel concernées, les accords définitifs pourraient être conclus. La réalisation de l'opération reste par ailleurs soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises et pourrait intervenir lors du premier semestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38 millions de clients dans le monde et 120,5 GW de capacités installées, dont 59 % de nucléaire, 25 % d’hydraulique et autres renouvelables et 10 % de fioul ;

- Chiffre d’affaires de 69 Mds€ réparti en 8 segments : production et commercialisation en France pour 41 %, les activités régulées en France pour 23 %, énergies renouvelables pour 8 % services énergétiques sous la marque Dalkia pour 4 %, Royaume-Uni pour 14 %, Italie pour 11 %, Belgique et Brésil pour 3 % et la production d’équipements nucléaires « Framatome » ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec une ambition servie par 3 plans : devenir neutre en Co2 d'ici 2050, prendre la place de 1er électricien mondial avec 3 priorités -proximité client, production bas carbone et développement international, plan solaire (30 % du marché français), stockage (10GW de capacité dans le monde) et mobilité électrique (30 % du marché de la fourniture de véhicules électriques et opérateur majeur dans les infrastructures) ;

- Capital détenu à 84,3 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 12 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 42,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,6, mais garantie par l’Etat, d’où une notation A.

Enjeux

- Ambitions 2020-22 : réduction des coûts opérationnels de 500 €, cessions de 3 Mds€ et levier d’endettement à moins de 2,8 ;

- Stratégie d'innovation dédiée à la transition électrique, climatique, numérique et sociétale : budget R&D de 685 Ms€ avec 716 innovations brevetées / fonds et incubateur EDF Pulse Croissance / programme SWIFT de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire et plan EXCELL pour la filière nucléaire ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe: réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2030 / investissements dans la mobilité électrique (bornes, recharges…) / 12,5 Mds€ de financements « verts et durables » ;

- Poursuite de la croissance des renouvelables, de 10 % au 1 er semestre avec 66 GW de projets ;

- Diversification rapide dans l’hydrogène et la mobilité électrique ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Décisions publiques françaises, à confirmer, positives pour le nucléaire dans le cadre des plans France Relance et France 2030 et avancées au Royaume-Uni ;

- Visibilité de l’activité, avec l’abandon du projet Hercule de démantèlement du groupe ;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des revenus et finalisation du plan de cessions de 3 Mds€.