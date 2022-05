EDF: signature d'un contrat longue durée avec Orano NPS information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 18:13

(CercleFinance.com) - Orano NPS, filiale d'Orano, annonce la récente signature d'un contrat longue durée avec Cyclife, l'entité d'EDF en charge du démantèlement et de la gestion des déchets nucléaires, pour le transport de seize générateurs de vapeur (GV) usés.



Les gros composants métalliques seront transportés de leur site d'exploitation en Allemagne vers la Suède pour être traités sur le site industriel d'EDF Cyclife.



Les prestations couvrent la préparation, la réalisation et la coordination d'un transport multimodal - routier, fluvial et maritime - exceptionnel du fait des dimensions et masses des GV (environ 300 tonnes, 19 mètres de long et 5 mètres de diamètre) et de type ' Rip & Ship ', c'est-à-dire combinant l'extraction des GV et leur transport.