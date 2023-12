Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: sélectionné pour un projet au Mozambique information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le consortium entre EDF (40 %), TotalEnergies (30 %) et Sumitomo Corporation (30 %) a annoncé hier avoir été sélectionné comme partenaire stratégique par le gouvernement du Mozambique.



Les partenaires publics et privés ont conclu un accord pour le développement du projet hydroélectrique Mphanda Nkuwa (MNK).



D'une capacité de 1500 MW, MNK est un projet de centrale hydroélectrique au fil de l'eau, située sur le fleuve Zambèze, à 60 kilomètres de la ville de Tete.



EDF, membre principal du consortium, contribue à celui-ci par son expertise reconnue dans l'hydroélectricité, notamment en Afrique subsaharienne.



Le consortium développera conjointement MNK avec Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), Electricidade de Moçambique (EDM) et Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB). EDM et HCB détiendront 30 % du projet et le consortium, 70 %.







