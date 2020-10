Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : se redresse vivement vers 9,6E, peut viser 10,8E Cercle Finance • 02/10/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Bonne entame de 4ème trimestre (+5,7% en 48H) et 6ème séance de hausse pour EDF qui ouvre un 'gap' au-dessus de 9,176E et se redresse vivement vers 9,6E. Le titre ne rencontrera plus d'obstacle avant le retracement du zénith des 10,75/10,/0E des 21 et 22 juillet dernier.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +5.75%