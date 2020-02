Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : se redresse déjà vers 13,6E, objectif suivant à 14,8E Cercle Finance • 25/02/2020 à 14:10









(CercleFinance.com) - EDF n'a pratiquement rien cédé le 24/02 (-1,85%) et se redresse vers 13,6E, renouant avec son zénith annuel du 19 février. L'objectif suivant pourrait se situer vers 14,8E, ex-résistance de début février 2019.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.02%