EDF sanctionné pour un abaissement de prévision d'EBITDA

(CercleFinance.com) - EDF plonge de près de 13% après une révision par le groupe énergétique de son estimation d'EBITDA 2021 à entre 17,5 et 18 milliards d'euros (et non plus supérieur à 17,7 milliards) en raison d'arrêts non programmés de réacteurs nucléaires à Civaux et à Chooz.



En conséquence, Oddo BHF a abaissé ses estimations de BPA de 6,2% pour 2021 et de 5,5% pour 2022, et a une nouvelle fois relevé ses exigences de WACC sur la production nucléaire, l'amenant à réduire son objectif de cours de 15,5 à 15 euros.



'A court terme les risques de déception semblent plus élevés que les risques de bonne surprise, en revanche, cela ne remet pas en cause l'Investment case favorable d'EDF à plus long terme', tempère l'analyste qui maintient son opinion 'surperformance'.