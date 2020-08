Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : s'envole à la dernière minute de 8,75 vers 8,914E Cercle Finance • 24/08/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - EDF s'envole à la dernière minute de 8,75E vers 8,914E, ce qui accroit d'un tiers les gains du jour (+4,5%) et vient tutoyer la résistance des 9E du 8 juin et 13 août: au-delà, EDF pourrait viser 9,60 puis 9,80E.

