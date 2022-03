EDF revoit à la hausse l'impact négatif des décisions du gouvernement et la baisse de la production

(AOF) - Le gouvernement a publié le 12 mars 2022 au Journal Officiel le décret et les arrêtés datés du 11 mars 2022 relatifs à l'attribution de 20 TWh de volumes d'ARENH supplémentaires pour 2022. Dans ce cadre, EDF a revu à la hausse l'impact négatif des décisions sur ses comptes 2022. Le groupe a également revu à la hausse l'impact négatif sur ses comptes de la baisse de sa production.

EDF rappelle que le décret prévoit que pour bénéficier des volumes additionnels d'ARENH sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 au prix de 46,2 euros/MWh, les fournisseurs éligibles devront vendre à EDF un volume équivalent à celui qui leur sera cédé par EDF au titre de cette attribution supplémentaire, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021 du produit base calendaire pour livraison d'électricité en France métropolitaine continentale portant sur l'année 2022, soit 257 €/MWh.

La CRE répartira les volumes additionnels d'ARENH entre les fournisseurs selon une répartition identique à celle qui avait été retenue au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.

Cette décision fixe le prix de rachat par EDF des volumes additionnels d'ARENH de 20 TWh devant être mis à disposition des fournisseurs en 2022. L'impact des mesures réglementaires annoncées le 13 janvier 20221 et 3 sur l'Ebitda du groupe pour 2022 avait été estimé, à titre illustratif, à environ -8,4 milliards d'euros sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021. Sur la base des modalités définies dans le décret, et dans l'état des informations dont le groupe dispose, l'estimation de l'impact sur l'Ebitda du groupe pour 2022 est réévaluée à environ -10,2 milliards d'euros

Par ailleurs, le groupe avait mis à jour le 7 février 2022 son estimation de production nucléaire en France pour 2022 à 295 – 315 TWh. L'impact sur l'Ebitda 2022 du groupe de la baisse de production par rapport à 2021 avait été estimé, lors de la présentation des résultats annuels et à titre illustratif, à environ -11 milliards sur la base des cotations des prix à terme 2022 du 31 décembre 2021.

Toujours à titre illustratif, dans l'état des informations dont le groupe dispose et sur la base des prix à terme 2022 au 11 mars 2022, l'estimation de l'impact de la baisse de production sur l'Ebitda du groupe pour 2022 est réévaluée à environ -16 milliards d'euros.

EDF maintient ses objectifs à fin 2023 d'endettement financier net / Ebitda d'environ 3 fois et de dette économique ajustée / Ebitda ajusté de 4,5 à 5 fois.

L'ampleur et la diversité des risques auxquels le groupe doit faire face, notamment dans un contexte de marché extrêmement volatil, et les études et travaux que le groupe doit réaliser sur le parc nucléaire français en lien avec les phénomènes de corrosion sous contrainte récemment identifiés, sont susceptibles de peser sur la capacité du groupe à atteindre ces objectifs. Par ailleurs, dans la situation actuelle, les impacts des effets du conflit ukrainien et des tensions géopolitiques associées sur les risques de toute nature sont difficilement quantifiables.

Points clés

- Numéro un mondial de l'énergie bas carbone créé en 1946 avec 38 millions de clients dans le monde et 120,5 GW de capacités installées, dont 59 % de nucléaire, 25 % d’hydraulique et autres renouvelables et 10 % de fioul ;

- Chiffre d’affaires de 69 Mds€ réparti en 8 segments : production et commercialisation en France pour 41 %, les activités régulées en France pour 23 %, énergies renouvelables pour 8 % services énergétiques sous la marque Dalkia pour 4 %, Royaume-Uni pour 14 %, Italie pour 11 %, Belgique et Brésil pour 3 % et la production d’équipements nucléaires « Framatome » ;

- Modèle d'activité « Cap 30 » avec une ambition servie par 3 plans : devenir neutre en Co2 d'ici 2050, prendre la place de 1er électricien mondial avec 3 priorités -proximité client, production bas carbone et développement international, plan solaire (30 % du marché français), stockage (10GW de capacité dans le monde) et mobilité électrique (30 % du marché de la fourniture de véhicules électriques et opérateur majeur dans les infrastructures) ;

- Capital détenu à 84,3 % par l’Etat, Jean-Bernard Lévy étant PDG du conseil d'administration de 12 membres ;

- Situation financière tendue avec une dette nette de 42,3 Mds€, soit un effet de levier de 2,6, mais garantie par l’Etat, d’où une notation A.

Enjeux

- Ambitions 2020-22 : réduction des coûts opérationnels de 500 €, cessions de 3 Mds€ et levier d’endettement à moins de 2,8 ;

- Stratégie d'innovation dédiée à la transition électrique, climatique, numérique et sociétale : budget R&D de 685 Ms€ avec 716 innovations brevetées / fonds et incubateur EDF Pulse Croissance / programme SWIFT de transformation numérique de l'ingénierie nucléaire et plan EXCELL pour la filière nucléaire ;

- Stratégie environnementale incluse dans la raison d’être du groupe: réduction de 30 % des émissions de CO2 d'ici 2030 / investissements dans la mobilité électrique (bornes, recharges…) / 12,5 Mds€ de financements « verts et durables » ;

- Poursuite de la croissance des renouvelables, de 10 % au 1 er semestre avec 66 GW de projets ;

- Diversification rapide dans l’hydrogène et la mobilité électrique ;

- Opérateur intégré, de la conception et fabrication de réacteurs nucléaires, par le biais de Framatome, détenue à 75 %, aux côtés de Mitsubishi (19,5 %) jusqu’à la distribution.

Défis

- Activité encadrée par la loi NOME (libre concurrence entre tous les acteurs du marché et revente du quart de la production d’électricité nucléaire d’EDF à ses concurrents) et prix de l’électricité administrés en France d’où un coût de maintien du réseau peu inclus dans les tarifs ;

- Décisions publiques françaises, à confirmer, positives pour le nucléaire dans le cadre des plans France Relance et France 2030 et avancées au Royaume-Uni ;

- Visibilité de l’activité, avec l’abandon du projet Hercule de démantèlement du groupe ;

- A fin septembre 2021, hausse de 15,7 % des revenus et finalisation du plan de cessions de 3 Mds€.