EDF revoit à la baisse sa prévision de production et avertit sur son endettement

(AOF) - Face à la pandémie, EDF dit disposer des moyens opérationnels et financiers pour assurer la production d'électricité nécessaire en France, et ce dans tous les scénarios actuellement envisagés. Le groupe disposait au 31 décembre 2019 d'une position de liquidité de 22,8 milliards d'euros et de lignes de crédits bancaires non tirées de 10,3 milliards d'euros. Selon EDF, la baisse de la demande en électricité devrait avoir un impact financier relativement limité sur les activités de fourniture et de distribution.

De même, la suspension provisoire de l'encaissement des facturations aux micro-entreprises en difficulté devrait se traduire par une augmentation transitoire du besoin en fonds de roulement, sans impact significatif identifié à ce jour en fin d'année.

La suspension d'opérations de maintenance des installations de production due au confinement impose une remise à plat du programme d'arrêts de tranches.

En conséquence, l'hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 (375-390 TWh) est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse. L'objectif d'Ebitda fixé à 17,5-18 milliards d'euros pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette.

Il est susceptible d'être revu lorsque les prévisions de disponibilité ainsi que les évaluations des coûts associés auront pu être affinées.

Les impacts pour 2021 ne peuvent être précisés à ce stade. Le ré-aménagement en cours du planning des arrêts, qui vise à assurer la disponibilité maximale pour la période hivernale 2020-21, pourrait néanmoins avoir un effet défavorable sur la production 2021.

De même, la forte baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros est susceptible d'avoir un impact significatif en fin d'année sur le ratio d'endettement.

Le groupe précisera les conséquences de la crise sanitaire sur son activité et sur les objectifs financiers communiqués au marché au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

