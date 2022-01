Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: révise à la baisse ses estimations de production information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 07:37









(CercleFinance.com) - EDF révise son estimation de production nucléaire 2022 à 300 - 330 TWh, contre 330 - 360 TWh.



Cette révision résulte du prolongement de la durée d'arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français d'EDF.



' Lors de contrôles de maintenance préventive sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne), programmés dans le cadre de sa visite décennale, des défauts ont été détectés à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d'injection de sécurité (RIS) ' indique le groupe.



Des contrôles préventifs ont ensuite été engagés sur les réacteurs de Civaux 2, Chooz 1 et 2. Ils ont fait apparaître des défauts similaires sur les réacteurs de Civaux 2 et Chooz 2.



Dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Penly, des contrôles de maintenance préventive ont fait apparaître des défauts similaires sur le circuit RIS.



La réalisation des contrôles, l'instruction de solutions techniques et leur déploiement conduisent EDF à prolonger l'arrêt des réacteurs de Civaux 1, Civaux 2, Chooz 1, Chooz 2 et Penly 1.



L'impact sur les perspectives financières d'EDF est en cours d'analyse.







Valeurs associées EDF Euronext Paris 0.00%