EDF : retrait de l'ensemble des oblectifs 2020 et 2021

(CercleFinance.com) - Dans un nouveau point de situation sur les conséquences de la crise sanitaire Covid-19, EDF annonce retirer l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2020, y compris le seuil bas de la fourchette d'EBITDA de 17,5 milliards d'euros, ainsi que pour 2021. 'Les perturbations économiques provoquées par l'actuelle crise sanitaire induisent une baisse de la demande d'électricité ainsi que des répercussions importantes sur de nombreuses activités du groupe', explique l'électricien, qui va réestimer sa production nucléaire.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.30%