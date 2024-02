Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: retour aux bénéfices en 2023, la production en soutien information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 09:38









(CercleFinance.com) - EDF a annoncé vendredi un retour aux bénéfices sur l'exercice 2023 à la faveur de la reprise de la production nucléaire en France dans un contexte de prix historiquement élevés.



L'énergéticien public a généré un résultat d'exploitation (Ebitda) de 39,9 milliards d'euros l'an dernier, à comparer avec une perte opérationnelle de près de cinq milliards d'euros en 2022.



Le groupe attribue cette progression 'exceptionnelle' à l'absence de mesures régulatoires visant à limiter les hausses de prix pour les consommateurs, comme celles qui avaient été prises en 2022 en France.



En France, la production nucléaire s'est accrue à 41,4 TWh pour atteindre 320,4 TWh sur l'année écoulée, dans le haut de l'estimation annoncée pour l'année, suite à un exercice 2022 qui avait été marqué par une baisse brutale de l'activité du fait d'un phénomène de corrosion apparu sur certains réacteur.



In fine, le résultat net part du groupe s'élève à 10 milliards d'euros, à comparer à une perte de 18 milliards un an plus tôt, tandis que le cash-flow s'établit à 9,3 milliards d'euros contre -24,6 milliards d'euros en 2022.



Luc Rémont, le PDG de l'entreprise, souligne que ces résultats 'solides' vont permettre au groupe de réduire sa dette financière.



A horizon 2026, EDF s'est donné comme objectif de ramener son ratio d'endettement financier net/Ebitda à un niveau inférieur ou égal à 2,5x.



Son endettement financier net - qui correspond aux emprunts et dettes diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie - se montait à 54,4 milliards d'euros fin 2023.





