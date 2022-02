Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: résultat net courant multiplié par 2,4 en 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - EDF publie au titre de 2021 un résultat net courant multiplié par 2,4 à 4,72 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA en progression de 11,3% à 18 milliards, pour un chiffre d'affaires en croissance de 22,4% à près de 84,5 milliards (+21,6% en organique).



Il explique la croissance de l'EBITDA essentiellement par une hausse de la production nucléaire en France, mais aussi la performance de l'activité de trading, des améliorations significatives en Italie et des activités régulées en France, ainsi que la baisse des impôts de production.



EDF proposera un dividende de 0,58 euro par action au titre de 2021, soit un solde de 0,28 euro (actions bénéficiant du dividende ordinaire) ou 0,338 euro (actions bénéficiant du dividende majoré), avec option pour le paiement en actions nouvelles.





