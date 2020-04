Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : replonge vers 7,08E, support suivant 6,85E Cercle Finance • 16/04/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - EDF revoit fortement à la baisse son activité de production nucléaire (pourtant la plus rentable) et replonge vers 7,08E, c'est à dire le support oblique court terme unissant les précédents creux et planchers annuels, 6,40E (149 mars) et 6,85E (du 1er avril) respectivement.

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.50%