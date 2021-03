Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF : renoue avec 11E avec légère refonte du projet Hercule Cercle Finance • 11/03/2021 à 16:31









(CercleFinance.com) - EDF effectue un décollage vertical de +10% (avec un gros 'gap' au-dessus de 10,2E) et renoue avec 11E alors qu'une légère refonte du projet Hercule moins pénalisante pour la cohésion du groupe serait à l'étude (le coeur du problème, c'est aussi le tarif réglementé de l'électricité qui étouffe financièrement le groupe). La résistance des 10,8E des 5 et 8 février est soulevée, un franchissement se confirmant en clôture validerait un objectif de 12E. .

Valeurs associées EDF Euronext Paris +11.12%