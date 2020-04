Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF renonce au paiement d'un dividende en 2019 Reuters • 02/04/2020 à 20:11









PARIS, 2 avril (Reuters) - EDF EDF.PA a annoncé jeudi qu'il ne proposerait pas le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019, hormis un acompte de 0,15 euro par action déjà versé en décembre dernier, en raison de la crise du coronavirus. "Le conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de paiement de dividende au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2019 autre que l'acompte sur dividende 2019 d'un montant de 0,15 euros qui a été mis en paiement le 17 décembre 2019. Il sera également proposé de ne pas appliquer de majoration au titre de l'acompte sur dividende 2019", précise EDF dans un communiqué. L'Etat, qui détient 83,7% du capital de l'électricien public, avait déjà décidé de se faire verser le solde du dividende 2018 et les dividendes de 2019 et 2020 en actions nouvelles. L'assemblée générale du groupe aura lieu le 7 mai prochain à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et de leurs mandataires. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +3.44%